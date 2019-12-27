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Feyzioğlu'dan Sözcü davası değerlendirmesi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Sözcü gazetesi davasıyla ilgili, "Mahkumiyet hükümlerinin istinaf ve temyiz denetimlerinden geçtikten sonra olması muhtemel hukuka aykırıkların giderileceğini düşünüyoruz" dedi.

27.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:35 Feyzioğlu'dan Sözcü davası değerlendirmesi
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gazetesi davasıyla ilgili, "Mahkumiyet hükümlerinin istinaf ve temyiz denetimlerinden geçtikten sonra olması muhtemel hukuka aykırıkların giderileceğini düşünüyoruz" dedi.
TBB Başkanı Feyzioğlu Sözcü gazetesi davası hakkında açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, "Sözcü gazetesinin bazı yazarları hakkında çeşitli mahkumiyet kararları verildiğini öğrendim. Kararların gerekçelerini bilmiyorum. Gerekçeli karar yayınladığında ayrıntılı bir incelemeyi kamuoyuyla paylaşacağım. Cumhuriyet Savcılığının dosyaya sunduğu esas hakkındaki mütalaayı okumuştum. Kanaatimce mahkumiyete yeter delil yoktu. İddialar somut değil, soyuttu. Yargı Reformu Strateji belgesi çerçevesinde çıkan ilk pakette bu suçlarla ilgili verilen cezalar temyiz sınırının altında kalsa bile istinaftan sonra temyiz yolu açılmıştır. Paketin kanunlaşması genelde tüm gazeteciler özelde bu somut olay açısından Sözcü gazetesinin yazarları yönünden büyük arz etmektedir. Mahkumiyet hükümlerinin istinaf ve temyiz denetimlerinden geçtikten sonra olması muhtemel hukuka aykırıkların giderileceğini düşünüyoruz" dedi.
(Mehmet Kalay - Fatih Erdoğan/İHA)

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Sözcü, Güncel

Kaynak: İHA

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