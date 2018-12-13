Feyzioğlu'na Cengiz Aytmatov 'Onur Ödülü' Verildi

13 Aralık 2018 Perşembe 15:48



13 Aralık 2018 Perşembe 15:48

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı, Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Yazar Cengiz Aytmatov'un Türk milli ruhunun gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Aytmatov, milli olunmadan evrensel olunamayacağının ilk akla gelen örneği, edebiyat dünyasındaki mihenk taşıdır. Milli kimlikten uzaklaşılıp, aidiyet duygusunun yitirilmesinin bireysel ve toplumsal açılardan ölümcül etkileri konusunda Türk Dünyası'nı uyaran bir edebiyat aksakalı olarak sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.Türk dünyasının Kırgız asıllı büyük yazarı Cengiz Aytmatov'un 90'ıncı doğum yıl dönümü nedeniyle Türkiye Barolar Birliği'nde bir anma toplantısı düzenlendi. Yargı mensuplarının, siyasilerin, akademisyenlerin, sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın katıldığı etkinliğin açılış konuşmaları, TBB Başkan Yardımcısı Avukat Hüseyin Özbek ve Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Daire Başkanı Cumali Soronkulev tarafından yapıldı. Konuşmaların ardından, TBB Başkanı, Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'na Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından Cengiz Aytmatov Onur Ödülü verildi.BU BÜYÜK ÖDÜLÜ DAVA ARKADAŞLARIM ADINA ALIYORUMKendisine teveccüh edilen ödülden büyük gurur duyduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Bu büyük ödülü, TBB yönetim, disiplin ve denetleme kurullarımız ve yıllardır birlikte yürümekten onur duyduğum dava arkadaşlarım adına alıyorum. Kırgızistan'ın seçkin evladı, Türk Dünyası'nın ortak değeri, 20. Yüzyıl edebiyat dünyasının büyük yazarı Cengiz Aytmatov'un 90'ıncı doğum yıl dönümü olan 12 Aralık'ta sizleri Türkiye Barolar Birliği'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Feyzioğlu, "Cengiz Aytmatov, içinden çıktığı milletin kültürünü, tarihten gelen değerlerini, milli ruhunu hikayeleştirmek ve romanlaştırmakla kalmamış, bu değerlerin yeni kuşaklar tarafından içselleştirilip benimsenmesini sağlayarak, Türk milli ruhunun gelişmesine katkı sağlamıştır. Aytmatov, milli olunmadan evrensel olunamayacağının ilk akla gelen örneği, edebiyat dünyasındaki mihenk taşıdır. Milli kimlikten uzaklaşılıp, aidiyet duygusunun yitirilmesinin bireysel ve toplumsal açılardan ölümcül etkileri konusunda Türk Dünyası'nı uyaran bir edebiyat aksakalı olarak sonsuza kadar yaşayacaktır" ifadelerini kullandı."Türkiye Barolar Birliği ile Kırgızistan Cumhuriyeti Barolar Birliği başta olmak üzere, Türk dünyası baroları arasındaki hukuk paydalarının, Aytmatov'un edebi mirasıyla daha da güçleneceğine olan samimi inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Feyzioğlu, sözlerini Aytmatov'un ve Mustafa Kemal Atatürk'ün birbirini tamamlayan iki sözüyle sonlandırdı.- Ankara