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Feyzioğlu'ndan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a annesi Melek Arslan'ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

17.10.2019 16:20Feyzioğlu'ndan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a annesi Melek Arslan'ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.
TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu beraberinde TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin ve TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sabri Erdal Güngör ile Arslan'ı Anayasa Mahkemesinde ziyaret etti.
Feyzioğlu, ziyaretinde annesi Melek Arslan'ın vefatı nedeniyle Zühtü Arslan'a taziye dileklerini iletti.
Ziyarette Arslan'la beraber Anayasa Mahkemesi üyelerinden Celal Mümtaz Akıncı da yer aldı.

Türkiye Barolar Birliği, Anayasa Mahkemesi, Metin Feyzioğlu, Zühtü Arslan, Güncel

Kaynak: AA

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