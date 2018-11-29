Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti
(FHGC) Başkanı Semih Erdem
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
için özel bir çalışma yaptıklarını ve kentte görev yapan televizyon, yerel gazete ve ajanslarda görev yapan gazetecileri ödüllendirileceklerini söyledi.
Yönetim kurulu ile belirli aralıklarla toplanıp çalışmalar yaptıklarını belirten FHGC Başkanı Semih Erdem," Son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında arkadaşlarımızla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için istişarede bulunduk. Yaptığımız istişarede çalışan gazeteciler gününde gerçekten alın teri ile haber peşinde koşturup mesleğini yürüten arkadaşlarımızın ödüllendirilmesi kararını verdik. Şimdiden hazırlıklarına başladığımız etkinliğimiz de ödüllendireceğimiz arkadaşlarımızın üyemiz olup olmamasını dikkate almayacağız. Biz bu önemli mesleği gerçekten sahada yerine getirip getirmediğine bakacağız"dedi.
Kamuoyunu bilgilendirmek için gece gündüz ayrımı yapmadan çalışan gazetecilerin her zaman haklarını korumak için hazır olduklarını da belirten Erdem, köklü bir geçmişe sahip olan cemiyetin daha aktif olması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü de kaydetti. - ELAZIĞ
Gazeteciler Günü
29 Kasım 2018 Perşembe 15:35