Fıa Gt Uluslar Kupası Türkiye'nin

CARMEDYA.COM – Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen FIA GT Nations Cup/ FIA GT Uluslar Kupası"nda Türkiye
"yi temsilen mücadele eden Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, ilk sırada başladıkları 1 saatlik final yarışını kazanarak tarihi bir başarıya imza attılar.
30 Kasım Cuma günü antrenman turlarında ilk sırada yer alarak 18 ülke arasında iddialarını ortaya koyan Yoluç ve Güven 1 saatlik ilk sıralama yarışını ikinci, 01 Aralık
Cumartesi günü koşulan 1 saatlik ikinci sıralama yarışını da birinci sırada tamamlayarak final yarışına pole pozisyonda başlama şansı elde ettiler.
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Türkiye
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:56