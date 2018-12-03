03 Aralık 2018, 12:56
»»

Fıa Gt Uluslar Kupası Türkiye'nin

CARMEDYA.COM – Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen FIA GT Nations Cup / FIA GT Uluslar Kupası’nda Türkiye’yi temsilen mücadele eden Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, ilk sırada başladıkları 1 saatlik final yarışını kazanarak tarihi bir başarıya imza attılar.

CARMEDYA.COM – Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen FIA GT Nations Cup/ FIA GT Uluslar Kupası"nda Türkiye"yi temsilen mücadele eden Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, ilk sırada başladıkları 1 saatlik final yarışını kazanarak tarihi bir başarıya imza attılar.30 Kasım Cuma günü antrenman turlarında ilk sırada yer alarak 18 ülke arasında iddialarını ortaya koyan Yoluç ve Güven 1 saatlik ilk sıralama yarışını ikinci, 01 Aralık Cumartesi günü koşulan 1 saatlik ikinci sıralama yarışını da birinci sırada tamamlayarak final yarışına pole pozisyonda başlama şansı elde ettiler.

The post FIA GT Uluslar Kupası Türkiye"nin appeared first on Carmedya. Türkiye

YORUMLAR