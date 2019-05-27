Fiat Chrysler'den Renault'a birleşme teklifi

Fiat Chrysler (FCAU) Fransız rakibi Renault'ya bir birleşme teklifi sundu.
Dünyanın önde gelen iki otomotiv devi güçlerini birleştirebilir. Fiat Chrysler (FCAU) yaptığı açıklamada, Fransız rakibi Renault'ya bir birleşme teklifi sunduğunu duyurdu. Açıklamada her iki otomobil üreticisi, birleştirilmiş kuruluşun yarısını kontrol edeceğini de belirtildi. Şimdi gözeler Renault Grubu'nun teklifi değerlendirmesinden sonra alınacak karara çevrildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA