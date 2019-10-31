Fiat Chrysler ile Peugeot birleşiyor, dünyanın 4. otomotiv devi doğuyor

İtalyan-Amerikan ortaklığı Fiat Chrysler ile Peugeot'nun sahibi Fransız PSA Grubu yüzde 50'şer hisse ile birleşme kararı aldıklarını duyurdu.

Bu birleşme sonucu 50 milyar dolar piyasa değeri ve 190 milyar dolar cirosu ile dünyanın dördüncü büyük otomotiv devi doğmuş olacak.

Birleşme görüşmeleriyle ilgili haberler üzerine Fiat Chrysler hisseleri dün yüzde 9 arttı.

Piyasada talebin azaldığı ve elektrikli otomobillere yatırımın arttığı bir dönemde iki şirketin birleşmesinin önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

Merkezi Hollanda'da olacak şirketin 11 kişilik yönetim kurulu bulunacak. Bunun 6 üyesi Peugeot'dan, 5'i ise Fiat Chrysler'dan olacak. Fiat Chrysler'ın başkanı John Elkann yeni şirkette de aynı görevi sürdürecek.

Şirkette en büyük hisse sahibi İtalyan Agnelli ailesi, ardından Fransız Peugeot ailesi olacak. Diğer büyük hisse sahipleri arasında Çinli Dongfeng Motor ile Fransa devleti de bulunuyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin birleşme haberini olumlu karşıladığını ve Fransız çıkarlarını koruyacağını belirtti.

Fiat Chrysler daha önce de General Motor ve Renault ile ortaklık kurmaya çalışmış, ancak sonuç alamamıştı.

Otomotivde 4. dev

Birleşme sonucu ortaya çıkan grubun Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi ve Toyota'nın ardından otomotiv sektöründe dördüncü sıraya yükselmesi ve yılda 8,7 milyon araç satması bekleniyor.

Otomotiv sektörü, dünya toplam üretiminin yüzde 5,7'sini ve ticaretin yüzde 8'ini oluşturuyor. IMF verilerine göre, geçen yıl üretilen araç sayısında yüzde 1,7'lik düşüş oldu.

İki şirketin birleşmesinin sadece maliyetten tasarruf sağlama bakımından değil, başka açılardan da önemli olduğu belirtiliyor.

Avrupa piyasasına yoğunlaşan ve buradaki durgunluktan etkilenen PSA, Fiat Chrysler ile birleşme yoluyla Chrysler, Jeep, Dodge ve Ram markaları sayesinde ABD piyasasında daha etkili olabilecek.

Fiat Chrysler ise PSA'nın elektrikli araç teknolojisine sahip olmuş olacak.

Uzmanlar otomotiv üreticilerinin bu alana giderek daha fazla yatırım yaptığını, büyük şirket olmanın da bu bakımdan birçok avantaj doğuracağını belirtiyor.