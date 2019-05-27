Fiat Crysler'den Renault'ya birleşme önerisi

– Fiat
Crysler Automobiles Pazartesi günü, Fransız Renault
'ya resmi bir birleşme önerisi yaptı. Birleşme gerçekleşirse, dünyanın en büyük üçüncü küresel orijinal otomotiv üreticisi oluşturulmuş olacak.
Önerilen ortaklığın hisseleri, Fiat Crysler ve Groupe Reanult arasında, kurulacak bir Alman ana şirkette eşit bir şekilde paylaştırılacak.
Birleşme işlemi tamamlanamadan önce, Fiat Crysler hissedarlarına toplam 2.5 milyar euroluk bir kar payı dağıtılarak, hisse senedi piyasalarındaki uyumsuzluklardan etkilenmemeleri sağlanacak.
Fiat Crysler'in öngörülerine göre, birleşme sonucunda şirketler yıllık 8.7 milyon araç satışına ulaşacak.
Daha önce yayımlanan haberlerde, Fiat Crysler'in küresel ölçekte, Renault, Nissan
ve Mitsubishi ortaklığına katılımını öngören bir birleşme içinde yer alacağı belirtiliyordu.
- İstanbul
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Kaynak: DHA