Haberler » Güncel » Fiat Fiorino'ya LPG seçeneği - Haber

Fiat Fiorino'ya LPG seçeneği

Fiat Fiorino'nun LPG'li versiyonu "Fiorino Eko" kasım ayı itibarıyla satışa sunuldu.

23.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:52Fiat Fiorino'ya LPG seçeneği
Fiorino'nun LPG'li versiyonu "Fiorino Eko" kasım ayı itibarıyla satışa sunuldu.
Fiat Professional'dan yapılan açıklamaya göre, fabrikasında üretilen Fiorino'nun 1.4 litre hacimli benzinli modeline LPG seçeneği eklendi. Sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG'li modeli olan versiyonun adı Fiorino Eko oldu.
Fiorino Eko ismini, zararlı gazların salınımını azaltan, böylelikle ekosistemi koruyan yönüyle ve kullanım maliyetleri açısından ekonomik bir araç olmasından alıyor.
Yüksek güvenliğe sahip Fiorino Eko, Fiat Professional garanti şartları kapsamında, 3 yıl/150 bin kilometre garantisiyle yollara çıkıyor. Dizel seviyesindeki yakıt tüketimiyle öne çıkan Fiorino Eko, Tofaş fabrikasında özel olarak tasarlanmış "Eko Butonu" sayesinde benzinden LPG'ye geçerek yakıt tasarrufunu artırıyor.
Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilecek Fiorino Eko'da fonksiyonel yakıt dolum noktası ile yakıt dolumu depo kapağından kolaylıkla yapılabiliyor.
Tanıtıma özel otogaz kampanyasıyla satışa sunulan Fiat Fiorino Eko'yu, 30 Kasım 2019 tarihine kadar satın alacaklar için 1 yıl boyunca Aygaz/Mogaz istasyonlarından toplamda 3 bin 500 TL'ye kadar olan otogaz alımlarında yüzde 20 indirim fırsatı bulunuyor.
Öte yandan, mevcut kredi kampanyası ile 70 bin TL tutarında, 36 ay vadeye kadar yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği de kasım ayı sonuna kadar Fiat Fiorino Eko satın alacak müşterilere sunuluyor.

Tofaş, Fiat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20 Edirne'de taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yol bir süre kapandı
14:19 Eğitimciler, öğretmenlere yönelik şiddeti kınadı
14:14 Gaziantep'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti
14:14 Mahir Ünal'dan termik santral çıkışı
14:13 CHP'li belediye başkanları İzmir'de bir araya geldi
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:21:11