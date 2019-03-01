Fiat Panda City Cross Karşınızda

CARMEDYA.COM - Fiat Panda
'nın, yeni SUV gövde seçeneği "City Cross" Türkiye
'de satışa sunuldu.
Fiat'ın şehir otomobili Panda'nın yeni SUV gövde seçeneğiCity Cross otomobil severlerle buluşuyor. Son 14 yıl üst üste Avrupa
'nın en çoktercih edilen şehir otomobili olma başarısına ulaşan Panda, son yıllardapopülerlik kazanan SUV karakterine sahip otomobiller arasında şehir içinkullanıma uygun kompakt tasarımı, ürün özellikleri ve ekonomikliği ile dikkatçekiyor.
O bir şehirli
Şehir içinde kullanımı kolay ve çevik bir karaktersergileyen Panda City Cross, yerden yüksekliği, hafif arazi şartlarıyla başaçıkabilen yeni ön ve arka tampon tasarımı ve tavan rayları ile tam bir SUVgörünümü sunuyor. Panda City Cross, yüksek yapısı ve 5 kapılı olması sayesindeyolcularına ferah ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Panda City Cross'un dikkatçeken standart donanımları arasında LED gündüz farları, ön sis farları,direksiyondan kumanda edilebilen Bluetooth bağlantılı Uconnect sistemi, 15 inçjantlar ve 6 adet hava yastığı yer alıyor.
Fiat Panda City Cross'un boyutları nasıl?
Kompakt boyutları, çevikliği ve göz alıcı renk seçenekleriile şehrin caddelerinde tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Panda CityCross'ta, rüştünü ispatlamış 1,2 litrelik 69 HP
gücünde yüksek verimliliğesahip benzinli Fire motor görev yapıyor. Türkiye'deki ekonomik SUValternatiflerinden biri olarak öne çıkan Panda City Cross, 80 bin 900 TL'denbaşlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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Kaynak: Carmedya.com