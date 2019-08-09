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Fiat Professional'dan KDV kadar indirim desteği

Fiat Professional, ağustos kampanyasında ÖTV teşviklerinin sona ermesinin ardından, 2019 model yılına ait Fiat Ducato, Pratico, Doblo Cargo ve Fiorino Cargo modelleri için KDV kadar indirim desteği sağlanıyor.

09.08.2019 12:02 Fiat Professional'dan KDV kadar indirim desteği
Fiat Professional, ağustos kampanyasında ÖTV teşviklerinin sona ermesinin ardından, 2019 model yılına ait Fiat Ducato, Pratico, Doblo Cargo ve Fiorino Cargo modelleri için KDV kadar indirim desteği sağlanıyor.
Fiat Professional'dan yapılan açıklamaya göre, Tofaş'ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino ve Fiat Doblo'nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz ay devreye alınan ÖTV Bizden kampanyası devam ederken, Fiorino'lar 69 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Şirket ağustos ayında da avantajlı kampanyalarla ticaretin ustalarının yanında olmayı sürdürüyor.

Fiat Doblo, Fiat, Ekonomi

Kaynak: AA

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