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Fiat'tan yılın son kampanyası

Fiat'ın, avantajlı satın alma kampanyaları aralık ayında da sürüyor.

07.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:40Fiat'tan yılın son kampanyası
'ın, avantajlı satın alma kampanyaları aralık ayında da sürüyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en çok satılan yerli üretim otomobil modeli unvanına sahip olan Fiat Egea, ödeme seçenekleriyle yeni sahiplerini bekliyor.
Egea Ailesi modellerinde, 50 bin TL tutarında, 24 ay vadeye kadar, yüzde 0,69 faiz oranı ile kredi imkanı sunuluyor. Fiat Egea, aralık sonuna kadar 32 bin TL peşin, aylık 2 bin TL'lik taksitlerle yeni sahiplerini bekliyor.
Fiat'ın engelli sürücülere verdiği destek olan Fiat Engelsiz Hareket programı kapsamında ise, 31 'a kadar Fiat otomobil satın almak isteyen engelli sürücülere "sürüş aparatı" ücretsiz olarak sunuluyor.

Aralık, Fiat, Güncel

Kaynak: AA

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