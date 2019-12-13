Fiat ve Peugeot birleşme anlaşmasını gelecek hafta imzalayacak

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre Fiat Chrysler Automobiles NV ile Peugeot markasının sahibi PSA Group resmi birleşme anlaşmasını gelecek hafta imzalamayı hedefliyor.

DÜNYANIN 4. BÜYÜĞÜ OLACAK

Fiat-Peugeot birleşmesi ile dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi ortaya çıkaracak.

YENİ YILDAN ÖNCE İMZALANMAK İSTENİYOR

Anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı iddiaları için yorum yapmayan Fiat ve Peugeot yetkilileri, hedeflerinin anlaşmayı yeni yıldan önce imzalamak olduğunu da ifade ettiler.