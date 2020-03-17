FIBA, 2020 Tokyo Olimpiyatları basketbol turnuvalarının kura çekimini erteledi
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), dünyadaki Kovid-19 salgını nedeniyle 20 Mart'ta yapılması gereken 2020 Tokyo Olimpiyatları kadın ve erkek basketbol turnuvalarının kura çekimini ileri bir tarihe erteledi.
17.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:50
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), dünyadaki Kovid-19 salgını nedeniyle 20 Mart'ta yapılması gereken 2020 Tokyo Olimpiyatları kadın ve erkek basketbol turnuvalarının kura çekimini ileri bir tarihe erteledi.
FIBA'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Kovid-19 salgını ile ilgili son gelişmeleri takiben, 20 Mart'ta İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek Tokyo 2020 Olimpiyatları kadın ve erkek basketbol turnuvalarının kura çekimi ileri bir tarihe ertelendi. Tarih henüz belli değil." denildi.
FIBA'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Kovid-19 salgını ile ilgili son gelişmeleri takiben, 20 Mart'ta İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek Tokyo 2020 Olimpiyatları kadın ve erkek basketbol turnuvalarının kura çekimi ileri bir tarihe ertelendi. Tarih henüz belli değil." denildi.
Kaynak: AA
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