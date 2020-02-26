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FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi

Türk basketbolseverler, A Milli Takım'ın Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) Elemeleri'nde oynadığı maçlara büyük ilgi gösterdi.

26.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:06FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi
Türk basketbolseverler, A Milli Takım'ın Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2021 Şampiyonası (EuroBasket) Elemeleri'nde oynadığı maçlara büyük ilgi gösterdi.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında deplasmanda 'e 87-80 yenilerek elemelere istediği gibi başlayamasa da Türk sporseverler iki mücadelede de milli takımı yalnız bırakmadı.
Ay-yıldızlıların Ankara'daki sınavını 9 bin 563, deplasmandaki İsveç maçını ise 11 bin 390 kişi tribünden takip etti. Stockholm'deki karşılaşmada salonun yarısına yakınını Türk taraftarlar doldurdu.
Elemelerdeki toplam 16 maçta salonlardaki ortalama seyirci sayısı 5 bin 500'e ulaşırken, doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.
İsveç-Türkiye karşılaşması, elemelerde en fazla sporseverin izlediği maç olurken, 11 bin kişinin tribünden izlediği Polonya-İsrail mücadelesi ikinci sırada yer aldı. Letonya-Bosna Hersek maçında ise 10 bin 100 kişi tribünleri doldurdu.

basketbol, Avrupa, İsveç, Spor

Kaynak: AA

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