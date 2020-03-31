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FIBA 3x3 Dünya Turu'nun sezon takvimi güncellendi

Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) tüm müsabakalarını 12 Mart'ta askıya alması ve bu kararın 26-27 Mart'ta FIBA Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasının ardından FIBA, FIBA 3x3 Doha, Manila, Chengdu, Mexico City ve Utsunomiya Masters turnuvalarının yeniden planlandığını duyurdu.

31.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:55
FIBA 3x3 Dünya Turu'nun sezon takvimi güncellendi
Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) tüm müsabakalarını 12 Mart'ta askıya alması ve bu kararın 26-27 Mart'ta FIBA Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasının ardından FIBA, FIBA 3x3 Doha , Manila, Chengdu, Mexico City ve Utsunomiya Masters turnuvalarının yeniden planlandığını duyurdu.
FIBA 3x3 Dünya Turu 2020 sezonundaki ilk 5 Master turnuvası, koronavirüs(COVID-19) salgını dolayısı ile oluşan mevcut durum ve oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlık ve güvenliğini korumak için ikinci döneme ertelendi. Doha, Mexico City ve Utsunomiya Masters turnuvaları başlangıçta planlandığı gibi gerçekleşmeyecek olup, yeni tarih ilerleyen zamanlarda duyurulacak. Manila ve Chengdu Masters turnuvalarının ise sırasıyla 15-16 Ağustos ve 17-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmesi planlandı.
Gerçekleşmesi beklenen iki FIBA 3x3 Olimpiyat Eleme Turnuvası ile ilgili olarak, Merkez Kurulu, FIBA'nın geri kalan altı (6) Olimpiyat Eleme Turnuvası (3x3 için iki ve erkek basketbol için dört) hakkında en iyi çözümü bulmak için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile görüşmelerine devam edeceğini duyurmuştu.
FIBA, koronavirüs ile ilgili durumu günlük olarak takibe ve durum izin verdiğinde müsabakaların erteleme kararlarının değişmesine ilişkin seçenekleri değerlendirmeye devam edecek.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Mexico City, basketbol, Doha, Güncel
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