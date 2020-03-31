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FIBA, 3x3 Dünya Turu'nun sezon takvimi güncellendi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 3x3 Doha, Manila, Chengdu, Meksiko ve Utsunomiya Masters turnuvalarının yeniden planlandığını duyurdu.

31.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:04
FIBA, 3x3 Dünya Turu'nun sezon takvimi güncellendi
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 3x3 Doha , Manila, Chengdu, Meksiko ve Utsunomiya Masters turnuvalarının yeniden planlandığını duyurdu.
FIBA'dan yapılan açıklamada, 3x3 Dünya Turu 2020 sezonundaki ilk 5 turnuvası Doha, Meksiko ve Utsunomiya Masters'ın başlangıçta planlandığı gibi gerçekleşmeyeceği, Manila ve Chengdu Masters turnuvalarının ise sırasıyla 15-16 Ağustos ve 17-18 Ekim tarihleri arasında yapılmasının planladığı belirtildi.
Doha, Meksiko ve Utsunomiya Masters turnuvalarının yapılacağı tarihlerin ileriki bir zamanda ilan edileceği aktarıldı.
FIBA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Mart'ta bütün organizasyonlarını askıya almıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: basketbol, Doha, Spor
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Haberler ›› Spor ››FIBA, 3x3 Dünya Turu'nun sezon takvimi güncellendi - Spor
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