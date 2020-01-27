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FIBA'dan elemelere koronavirüs önlemi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Çin'deki koronavirüs vakaları nedeniyle kadınlar olimpiyat elemelerinden birinin yerini değiştirdi.

27.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:34FIBA'dan elemelere koronavirüs önlemi
Uluslararası Federasyonu (FIBA), Çin'deki koronavirüs vakaları nedeniyle kadınlar olimpiyat elemelerinden birinin yerini değiştirdi.
FIBA'dan yapılan açıklamada, 6-9 Şubat 2020 tarihlerinde Çin'in Foshan kentinde düzenlenmesi planlanan kadınlar olimpiyat elemelerinin aynı tarihte Sırbistan'ın başkenti 'da yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği, oyuncuların ve ülke delegasyonlarının olumsuz bir durum yaşamaması için elemelerin Belgrad'a alındığı bildirildi.
Olimpiyat öncesi diğer elemelere Belçika'nın Oostende ve Fransa'nın Bourges kentleri ev sahipliği yapacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, basketbol, Belgrad, Spor

Kaynak: AA

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