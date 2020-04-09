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2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi

FIBA Yürütme Komitesi bugün video konferans yoluyla yaptığı toplantı sonrasında 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 1-18 Eylül 2022 tarihine erteledi.

09.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:51
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Yürütme Komitesi, koronavirüs salgınının FIBA takvimine etkisi ile ilgili olağanüstü toplantı için bugün video konferans yoluyla bir araya geldi. Yapılan toplantıda bir dizi karar alınırken, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiği duyuruldu. FIBA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada koronavirüs salgınının günlük olarak takip edildiği de ifade edildi.

"FIBA OLARAK TAKVİMİ ÇOK DENGELİ BİR ŞEKİLDE YAPTIK"

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, çok zorlu bir dönemde IOC'nin açıklamasından sonra yaklaşık olarak 2 hafta içinde FIBA'nın önemli turnuvaların takvimini güncellediğini dile getirerek, "Ulusal Federasyonlarımıza ve tüm paydaşlarımıza hızlı işbirlikleri için minnettarız. Her zaman oyuncuların sağlığını göz önünde bulundurduk. FIBA olarak takvimi çok dengeli bir şekilde yaptık. Basketbol maçlarının oynanacağı günü ise dört gözle bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: basketbol, Eylül, Spor
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