Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

FIBA'dan "koronavirüs" kararları

2020 yazındaki organizasyonlar iptalAvrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası'na Şampiyonlar Ligi tarifesiOrganizasyonlar tek bir ülkede tamamlanacakFinansal önlemAta SELÇUK / - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs salgını sonrasında organizasyonların...

08.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:10
FIBA'dan

2020 yazındaki organizasyonlar iptal

Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası'na Şampiyonlar Ligi tarifesi

Organizasyonlar tek bir ülkede tamamlanacak

Finansal önlem

Ata SELÇUK/ - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs salgını sonrasında organizasyonların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Şampiyonlar Ligi organizasyonunu eylül-ekim aylarına sarkıtan FIBA, Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası organizasyonlarında da aynı yolun izleneceğini duyurdu. Ayrıca, 2020 yazında yapılacak tüm uluslararası organizasyonlar da iptal edildi.

FIBA video konferans üzerinden, başkan Hamane Niang, Avrupa başkanı Turgay Demirel, genel sekreter Andreas Zagklis ve Avrupa icra direktörü Kamil Novak'ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

AVRUPA KUPASI, KADINLAR AVRUPA LİGİ VE KADINLAR AVRUPA KUPASI'NA ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİFESİ

Toplantının ardından yapılan açıklamada, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası organizasyonlarının eylül ve/veya ekim ayında tamamlanacağı belirtildi. Daha önce yaptığı açıklama ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ni eylül-ekim aylarına sarkıtan ve organizasyonun 8'li Final şeklinde oynanacağını açıklayan FIBA, bugün yaptığı açıklamayla ise Avrupa Kupası'nın 4'lü Final ve Kadınlar Avrupa Ligi ile Kadınlar Avrupa Kupası'nın da 8'li Final şeklinde oynanacağını duyurdu. Ayrıca bu organizasyonların tamamının eylül ve/veya ekim aylarında tek bir ülkede oynanacağı da eklendi.

2020 YAZINDAKİ ORGANİZASYONLAR İPTAL

Öte yandan toplantının ardından çıkan başka bir karar ise 2020 yazındaki organizasyonlar ile ilgili oldu. 2020 yazında yapılacak organizasyonlar iptal edilirken, bu organizasyonlara ev sahipliği yapacak ülkelere gelecek sezon da ev sahipliği yapması yönünde garanti verildi. 2021 FIBA U19 Basketbol Dünya Kupası elemelerinin de iptal edilmesinden dolayı, gelecek sezon turnuvaya katılacak takımların FIBA Genç Erkekler Dünya Sıralaması'na göre belirleneceği kaydedildi.

FİNANSAL ÖNLEM

FIBA'nın toplantıda aldığı önemli kararlarından bir diğeri ise kulüplerin ve ülkelerin finans durumlarıyla alakalı oldu. FIBA, katılımcı ülkelerin ve kulüplerin mağduriyet yaşamaması adına, normalde ödenecek olan "katılım" ücretlerinin aynı şekilde ödeneceğini de açıkladı.

FIBA'nın mayıs ayında tekrar bir toplantı yaparak bu kararlarla ilgili son durumu açıklaması bekleniyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: basketbol, Avrupa, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››FIBA'dan 'koronavirüs' kararları - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

F.Bahçeli yıldız ayrılık ateşini yaktı: Obra giderse, ben de giderim Spor
F.Bahçeli yıldız ayrılık ateşini yaktı: Obra giderse, ben de giderim
Şota yine şaşırttı: 9 ay sonra doğum patlaması olursa şaşırmayın Spor
Şota yine şaşırttı: 9 ay sonra doğum patlaması olursa şaşırmayın
Cengiz Ünder’e korona darbesi! Roma, ilk sıraya onu yazdı Spor
Cengiz Ünder'e korona darbesi! Roma, ilk sıraya onu yazdı
Liverpool efsanesi, kızıyla birlikte kaza geçirip hastaneye kaldırıldı Spor
Liverpool efsanesi, kızıyla birlikte kaza geçirip hastaneye kaldırıldı
Wanda Nara, ’Sen ne biçim annesin?’ diyen eski eşine patladı Spor
Wanda Nara, "Sen ne biçim annesin?" diyen eski eşine patladı
Takımdan ayrılması gündemde olan Falcao için G.Saray kararını verdi Spor
Takımdan ayrılması gündemde olan Falcao için G.Saray kararını verdi
Beşiktaş taraftarına müjde: 1 yıllık sözleşme imzalayacağız Spor
Beşiktaş taraftarına müjde: 1 yıllık sözleşme imzalayacağız
Mourinho korona yasağını hiçe saydı! 4 futbolcuya parkta idman yaptırdı Spor
Mourinho korona yasağını hiçe saydı! 4 futbolcuya parkta idman yaptırdı

Son Dakika Spor Haberleri

15:19: Yunusemreli tekvandocular 'uzaktan' antrenman yaptı - Spor 15:17: Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi korona virüs savaşını kazandı - Spor 14:59: Son Dakika: FIBA'dan corona virüs kararı! Tarihler belli oldu - Spor 14:59: Bulgaristan'da CSKA Sofya corona virüs (koronavirüs) dinlemedi, antrenman yaptı - Spor 14:59: Karantinadaki milli sporcu, özel otobüsle İstanbul'a gönderildi - Spor 14:58: Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir - Spor 14:42: Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın - Spor 12:50: Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu - Spor 12:03: Maxi Lopez'in suçladığı Wanda Nara kendisini savundu: Bana minnettar olmalıydı - Spor 12:02: Trafik kazası geçiren Liverpool'un eski futbolcusu John Arne Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı - Spor 11:30: Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber