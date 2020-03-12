FIBA'dan koronavirüs nedeniyle erteleme kararı
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçları erteledi.
12.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:54
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçları erteledi.
FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.
Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.
FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.
Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.
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Kaynak: AA
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