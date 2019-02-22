12 Dev Adam, Slovenya'yı Farklı Geçti: 77-58

2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu 5. karşılaşmasında Türkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla mağlup etti. 12 Dev Adam, grupta aldığı başarılı sonuçlar neticesinde 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemelerine katılmaya hak kazanmıştı.
17 Eylül 2018'de Slovenya'da oynanan maçta 86-77 galip gelen Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya da iyi başlayarak ilk çeyreği geride kapattığı müsabakayı kazanmasını bildi. Türkiye A Milli Basketbol Takımı, grubun son müsabakası olan İspanya maçı öncesi moral depoladı.
PAZARTESİ RAKİP İSPANYA
A Milli Erkek Takımı, İspanya ile 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30'da İspanya'da karşılaşacak.
Türkiye, Avrupa, Slovenya, Spor
Kaynak: İHA