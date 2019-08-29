FIBA Dünya Kupası hazırlık kampı: D grubu

Takımlar:









Angola

Filipinler

İtalya



Sırbistan











Angola









Takımın yıldızı: Yanick Moreira

Dünya kupalarındaki en iyi derece: Dokuzunculuk

Muhtemel beş: Gerson Domingos - Carlos Morias - Leonel Paulo - Reggie Moore - Yanick Moreira

Ne bekliyoruz: Filipinler’i mağlup ederek grubu üçüncü bitirmelerini.







Angola son birkaç yılda kaliteli oyuncular yetiştirmeye başladı. Ancak bu isimlerin başında gelen Bruno Fernando (2019 NBA Draftı’nda seçildi) ve Silvio De Sousa, Çin’e gelmeyi reddetti. Kadronun geri kalanına baktığımızda ise 28 yaşındaki pivot Yanick Moreira, Angola’nın yıldız ismi olarak öne çıkıyor. NCAA ve G-League tecrübeleri yaşayan Moreira, turnuva öncesi hazırlık maçlarında gösterdiği performansla Dünya Kupası’na hazır olduğunun sinyallerini verdi. Takımın tecrübeli ismi Leonel Paulo ve turnuvada dikkatle takip edilmesi gereken gençlerden olan Gerson Domingos, Angola’nın turnuvada galibiyet almasını sağlayabilir.





Filipinler









Takımın Yıldızı: Andrey Blatche

Dünya kupalarındaki en iyi derece: Bronz madalya

Muhtemel beş: Stanley Pringle - Ruger Pugoy - Gabe Norwood - Christian Standhardinger - Andrey Blatche

Ne bekliyoruz: Dünya Kupası’ndaki 25 yıllık galibiyet hasretlerine son vermelerini.







Filipinler, 1994 Dünya Kupası’ndan beri bu formatta galibiyet alamadı. Çin’de düzenlenecek olan turnuvada tek hedef galibiyet almak. Filipilnler’in oyun düzeni dokuz yıllık NBA tecrübesi bulunan Andrey Blatche’e bağlı. Blatche’in merkezdeki top dağıtım görevi, perde sonrası devrilmeleri ve savunmadaki sertliği Filipinler için çok önemli olacak.





İtalya









Takımın Yıldızı: Danilo Gallinari

Dünya kupalarındaki en iyi derece: Dördüncülük

Muhtemel beş: Daniel Hackett - Marco Belinelli - Gigi Datome - Danilo Gallinari - Paul Biligha

Ne bekliyoruz: 2020 Tokyo Olimpiyat’ına vize almalarını.







Milenyuma kadar EuroBasket’te altın madalyalar kazanan ancak Dünya Kupası’ndaki şanssızlığını bir türlü kıramayan İtalya, Çin’de düzenlenecek olan turnuvayı 2020 Tokyo vizesiyle kapatmak istiyor. Kadroda Nicolo Melli dışında önemli bir eksik yok. NBA patentli yıldızlar Marco Bellinelli, Danilo Gallinari ve Avrupa’nın önemli oyuncuları arasında yer alan Daniel Hackett ile Gigi Datome, İtalya adına turnuvanın gidişatını belirleyecek.





Sırbistan









Takımın Yıldızı: Nikola Jokic

Dünya kupalarındaki en iyi derece: Altın madalya

Muhtemel beş: Bogdan Bogdanovic - Vasilije Micic - Vladimir Lucic - Nemanja Bjelica - Nikola Jokic

Ne bekliyoruz: Turnuvayı ilk dörtte tamamlamalarını.







Sırbistan’da; hazırlık maçı sırasında sakatlanan Milos Teodosic, teknik tercih nedeniyle kadroda olmayan Nikola Kalinic ve Nemanja Nedovic gibi önemli oyuncular Çin’de forma giyemeyecek. Öte yandan NBA’de harika bir sezonu geride bırakan ve adı bir ara MVP yarışında dâhi geçen Nikola Jokic, takımın lideri olacak. Jokic’in rakip sahada tepeye çıkıp topu aldıktan sonra hücumu şekillendirmesi, Bogdan Bogdanovic ve Vasilije Micic gibi önemli şutörlerin bulunması Sırbistan’ı turnuvanın en iyi takımlarından birisi haline getiriyor.





Hazırlayan: Kuzey KILIÇ