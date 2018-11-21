21 Kasım 2018, 22:16
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Fıba Eurocup: Pınar Karşıyaka: 86 - İstanbul Bbsk: 75

Fıba Eurocup: Pınar Karşıyaka: 86 - İstanbul Bbsk: 75

FIBA Eurocup C Grubu 6. maçında Pınar Karşıyaka sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 86-75 mağlup etti.

FIBA Eurocup C Grubu 6. maçında Pınar Karşıyaka sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi grubu 2. sırada bitirerek adını 2. tura yazdırırken, İstanbul BBSK ise organizasyona veda etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Haris Bijedic xx, Ciprian Stoica xx, Alfred Jovovic xx

Pınar Karşıyaka: Chatman xx 11, Henry xxx 22, Marei xx 7, Walker xx 10, Berke xx 9, Tayfun xx 9, İnanç x 2, İlkan xx 8, Berk x 8, Arça x

Başantrenör: Özhan Çıvgın

İstanbul BBSK: Babic xxx 17, Semih xxx 20, Holloway xx 9, Kulig xx 9, Mehmet xx 10, Mert Gizir x 1, Berent x 3, Minchev x 4, Ramazan x 2

Başantrenör: Hakan Yavuz

1. Periyot: 18-18

Devre: 31-35 (İstanbul BBSK lehine)

3. Periyot: 59-59 - İZMİR İzmir,İstanbul Büyükşehir Belediyespor,Pınar Karşıyaka,İstanbul
21 Kasım 2018 Çarşamba 22:16



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