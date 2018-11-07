07 Kasım 2018, 22:28
»»

Fıba Eurocup: Pınar Karşıyaka: 90 - Spiriou Charleroi: 72

Fıba Eurocup: Pınar Karşıyaka: 90 - Spiriou Charleroi: 72

FIBA Eurocup C Grubu dördüncü maçında Pınar Karşıyaka evinde Belçika temsilcisi Spiriou Charleroi’yi 90-72 mağlup etti.

FIBA Eurocup C Grubu dördüncü maçında Pınar Karşıyaka evinde Belçika temsilcisi Spiriou Charleroi'yi 90-72 mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla grupta 3. galibiyetini aldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Igor Mitrovski xx, Sergiy Chaykovskyy xx, Alin-Dragos Nicolae xx

Pınar Karşıyaka: Chatman xx 12, Henry xx 14, Walker xxx 23, Tayfun xx 9, Marei xx 9, Erdi x 2, Egemen xx 9, Gailius x 6, Berk x 6

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Spiriou Charleoi: Ford xx 13, Hammonds x 4, Marchant x 2, Hunt x 7, Libert x 6, Mobley xxx 16, Pennick x, Hervelle xxx 17, Linhart x 7, Marnegreve x

Başantrenör: Brian Lynch

1. Periyot: 20-21 (Spiriou Charleroi lehine)

Devre: 34-34

3. Periyot: 55-59 (Spiriou Charleroi lehine)

Beş Faul: (Libert 36.37) (Spiriou Charleoi) - İZMİR Belçika,Pınar Karşıyaka,Charleroi
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:28



YORUMLAR