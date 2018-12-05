FIBA Kadınlar Avrupa Liginde Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-74 Mağlup Etti

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubunun 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-74 mağlup etti.

SEMİH ÖZSOY DA TAKİP ETTİ

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ve sarı-lacivertli yöneticiler, protokol tribününden takip etti.