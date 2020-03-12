Menü
Haberler ›› Spor ››FIBA, koronavirüs nedeniyle basketbol organizasyonlarını durdurdu - Spor

FIBA, koronavirüs nedeniyle basketbol organizasyonlarını durdurdu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bütün basketbol organizasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

12.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:49
FIBA, koronavirüs nedeniyle basketbol organizasyonlarını durdurdu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bütün basketbol organizasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumları göz önünde bulundururak, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığını korumak için yarından geçerli olacak şekilde bütün organizasyonları durduruyoruz."

FIBA'nın düzenlediği organizasyonlar arasında, Basketbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, Kadınlar Euroleague gibi birçok önemli turnuva yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Avrupa Kupası'nda ise Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, dün oynadıkları karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi. Kadınlar Euroleague'de ise Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı finale kalmak için Fransa 'nın Bourges Basket takımıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertli ekip, dün oynadığı mücadeleden 84-75 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mayıs Çarşamba günü Fransa'da oynanacaktı.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Fenerbahçe, basketbol, Fransa, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Yeniden üremeye başlayan çöl çekirgeleri, Irak sınırına kadar geldi Spor
Yeniden üremeye başlayan çöl çekirgeleri, Irak sınırına kadar geldi
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi Spor
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Son dakika: 95 yıllık Reklam Kurulu, tarihindeki ikinci toplantısını koronavirüs fırsatçıları için yapacak Spor
Son dakika: 95 yıllık Reklam Kurulu, tarihindeki ikinci toplantısını koronavirüs fırsatçıları için yapacak
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi Spor
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Spor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor