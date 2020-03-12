FIBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları erteledi
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı.
12.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:54
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı. Bu sabaha karşı NBA de benzer maçları süresiz olarak askıya aldığını açıklamıştı.
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Kaynak: Dunya.com
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