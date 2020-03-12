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FIBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları erteledi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı.

12.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:54
FIBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları erteledi
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı. Bu sabaha karşı NBA de benzer maçları süresiz olarak askıya aldığını açıklamıştı.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : basketbol, Ekonomi

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