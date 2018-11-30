FIBA, Milli Oyuncu Semih Erden ve Türk Seyircilere Övgü Yağdırdı

FIBA, "Ankara Kalesi ve Dev Semih Türkiye'yi İspanya karşısında zafere taşıdı" başlıklı haberinde, A Milli Erkek Takımımızın rakibini mağlup ederek 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda liderliğe yükseldiğini yazdı.

FIBA'nın internet sitesinde yer alan haberde, "Ankara Spor Salonu'nda 9 bin 500 seyirci önünde oynanan maçta, Semih Erden, bir süper yıldız olduğu günlerini hatırlatan bir performans sergiledi ve 16 sayı, 14 ribaund ile oynadı. Doğuş Balbay da 12 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile Türkiye'nin evinde 5'te 5 yapmasına ve grupta 9 maçta 7 galibiyete ulaşarak liderliğe yükselmesine yardımcı oldu." ifadeleri kullanıldı.

ANKARA'DA DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer ve Tolga Geçim'in de çift haneli sayılara ulaştığının altını çizen FIBA, A Milli Erkek Takımı'nın elemelerde Ankara'da art arda dördüncü maçından dördüncü galibiyetini çıkardığını hatırlattı.

MAÇIN KAHRAMANI SEMİH ERDEN

Maçın kahramanı olarak Semih Erden'i gösteren FIBA, haberde, "Semih elemelerdeki ilk double-double'ını yaptı ve Türklerin sahadaki durdurulamayan gücü oldu. Ayrıca Türkiye'nin sert savunması İspanyolların yalnızca % 36'lık yüzdeyle şut atmasına neden oldu. Buna karşılık Türkiye sadece 8 top kaybıyla oynadı. Böylece Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda 2010 FIBA Dünya Kupası grup aşamasında başlayan galibiyet serisini 5 maça çıkardı" ifadelerine yer verdi.