FIBA organizasyonları sezon sonuna kadar askıya alındı
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya aldı.
13.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:40
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya aldı.
FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA organizasyonlarının (Kadınlar Avrupa Ligi, Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Avrupa Kupası) sezon sonuna kadar askıya alındığı duyuruldu.
Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve bu organizasyonların 2019-2020 sezonunun durumu hakkında gerekli kararları alacağı belirtildi.
FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA organizasyonlarının (Kadınlar Avrupa Ligi, Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Avrupa Kupası) sezon sonuna kadar askıya alındığı duyuruldu.
Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve bu organizasyonların 2019-2020 sezonunun durumu hakkında gerekli kararları alacağı belirtildi.
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Kaynak: AA
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