FIBA organizasyonlarını askıya aldı
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 13 Mart itibariyle tüm organizasyonların askıya alındığını açıkladı.
12.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:40
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 13 Mart itibariyle tüm organizasyonların askıya alındığını açıkladı.
Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını dolayısıyla birçok spor organizasyonu askıya alınırken, Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan da (FIBA) bir açıklama geldi. FIBA yaptığı açıklamada 13 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde, Kadınlar EuroLeague, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Europe Cup gibi organizasyonları durdurduğunu açıkladı.
(İHA)
Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını dolayısıyla birçok spor organizasyonu askıya alınırken, Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan da (FIBA) bir açıklama geldi. FIBA yaptığı açıklamada 13 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde, Kadınlar EuroLeague, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Europe Cup gibi organizasyonları durdurduğunu açıkladı.
(İHA)
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Kaynak: İHA
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