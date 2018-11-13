13 Kasım 2018, 22:55
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Fıba Şampiyonlar Ligi: Banvit: 75 - Anwil Wloclawek: 68

Fıba Şampiyonlar Ligi: Banvit: 75 - Anwil Wloclawek: 68

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Banvit, sahasında konuk ettiği Polonya ekibi Anwil Wloclawek’i 75-68 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Banvit, sahasında konuk ettiği Polonya ekibi Anwil Wloclawek'i 75-68 mağlup etti.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Georgios Poursanidis xx, Nicolas Maestre xx, Steve Bittner xx

Banvit: Alex Perez xx 8, İsmail Cem Ulusoy x 7, Devin Oliver xx 8, Ercan Osmani x 1, Tolga Geçim xx 8, Rıdvan Öncel xx 8, Jordan xx 13, Şehmus Hazer x 1, Ragıp Berke Atar x 2, Mckenzie Moore xxx 19

Başantrenör: Ahmet Gürgen

Anwil Wloclawek: Chase Simon x 2, Nikola Markovic x 1, Kamil Laczynski x 2, Valerii Likhodei xx 12, Josip Sobin xx 15, Jaroslaw Zyskowski xx 15, Michal Michalak xxx 15, Mateusz Kostrewski x 4

Başantrenör: Igor Milicic

1. Periyot: 20-15 (Banvit lehine)

Devre: 31-34 (Anwil Wloclawek lehine)

3. Periyot: 58-48 (Banvit lehine) - İSTANBUL Ali Acar,Polonya,Banvit
13 Kasım 2018 Salı 22:55



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