FIBA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Türk Telekom, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta 'yı 84-66 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve çeyrek finale adını yazdırdı.Salon: BJK Akatlar Kültür ve Spor KompleksiHakemler: Antonio Conde xx, Marius Ciulin xx, Martin Horozov xxBeşiktaş: Birkan Batuk x 6, Gotcher x 6, Burak Can Yıldızlı xx 13, Oğuz Savaş xxxx 23, Can Kaan Turgut x 5, Djurisic xx 8, Ömer Utku Al x 5, Samet Geyik x, İsmet Akpınar x, Sabahattin Can Göndür x, Çağdaş Kayabaşı xBaşantrenör: Burak BıyıktayTürk Telekom: Enes Taşkıran xx 12, Campbell xxx 16, Johnson xxxx 27, Metin Türen xx 7, Fall xx 10, Şafak Edge x 3, Kadji xx 9, Polat Kaya x, Egemen Güven x, Ercan Bayrak x, Efe Beşok xBaşantrenör: Burak Gören1. periyot: 22-18 (Beşiktaş lehine)Devre: 37-46 (Türk Telekom lehine)3. periyot: 51-68 (Türk Telekom lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA