Menü
Haberler ›› Spor ››FIBA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84 - Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Türk Telekom, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-66 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

11.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:55
FIBA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Türk Telekom, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta 'yı 84-66 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Salon: BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi

Hakemler: Antonio Conde xx, Marius Ciulin xx, Martin Horozov xx

Beşiktaş: Birkan Batuk x 6, Gotcher x 6, Burak Can Yıldızlı xx 13, Oğuz Savaş xxxx 23, Can Kaan Turgut x 5, Djurisic xx 8, Ömer Utku Al x 5, Samet Geyik x, İsmet Akpınar x, Sabahattin Can Göndür x, Çağdaş Kayabaşı x

Başantrenör: Burak Bıyıktay

Türk Telekom: Enes Taşkıran xx 12, Campbell xxx 16, Johnson xxxx 27, Metin Türen xx 7, Fall xx 10, Şafak Edge x 3, Kadji xx 9, Polat Kaya x, Egemen Güven x, Ercan Bayrak x, Efe Beşok x

Başantrenör: Burak Gören

1. periyot: 22-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 37-46 (Türk Telekom lehine)

3. periyot: 51-68 (Türk Telekom lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türk Telekom, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Spor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi Spor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı