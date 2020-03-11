FIBA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Türk Telekom, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-66 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve çeyrek finale adını yazdırdı.
11.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:55
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Türk Telekom, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta 'yı 84-66 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve çeyrek finale adını yazdırdı.
Salon: BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi
Hakemler: Antonio Conde xx, Marius Ciulin xx, Martin Horozov xx
Beşiktaş: Birkan Batuk x 6, Gotcher x 6, Burak Can Yıldızlı xx 13, Oğuz Savaş xxxx 23, Can Kaan Turgut x 5, Djurisic xx 8, Ömer Utku Al x 5, Samet Geyik x, İsmet Akpınar x, Sabahattin Can Göndür x, Çağdaş Kayabaşı x
Başantrenör: Burak Bıyıktay
Türk Telekom: Enes Taşkıran xx 12, Campbell xxx 16, Johnson xxxx 27, Metin Türen xx 7, Fall xx 10, Şafak Edge x 3, Kadji xx 9, Polat Kaya x, Egemen Güven x, Ercan Bayrak x, Efe Beşok x
Başantrenör: Burak Gören
1. periyot: 22-18 (Beşiktaş lehine)
Devre: 37-46 (Türk Telekom lehine)
3. periyot: 51-68 (Türk Telekom lehine) - İSTANBUL
Salon: BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi
Hakemler: Antonio Conde xx, Marius Ciulin xx, Martin Horozov xx
Beşiktaş: Birkan Batuk x 6, Gotcher x 6, Burak Can Yıldızlı xx 13, Oğuz Savaş xxxx 23, Can Kaan Turgut x 5, Djurisic xx 8, Ömer Utku Al x 5, Samet Geyik x, İsmet Akpınar x, Sabahattin Can Göndür x, Çağdaş Kayabaşı x
Başantrenör: Burak Bıyıktay
Türk Telekom: Enes Taşkıran xx 12, Campbell xxx 16, Johnson xxxx 27, Metin Türen xx 7, Fall xx 10, Şafak Edge x 3, Kadji xx 9, Polat Kaya x, Egemen Güven x, Ercan Bayrak x, Efe Beşok x
Başantrenör: Burak Gören
1. periyot: 22-18 (Beşiktaş lehine)
Devre: 37-46 (Türk Telekom lehine)
3. periyot: 51-68 (Türk Telekom lehine) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk Telekom, Beşiktaş, Sigorta, Spor
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