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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni sistem ve takvim açıklandı

4 Ekim tarihleri arasında 8'li Final düzenlenecekTakımlar 2020-2021 sezonu kadrolarıyla parkeye çıkacakTop 16'da eksik kalan maçlar, 30 Eylül'e kadar tamamlanacakHangi ülke ve salonlarda düzenleneceği ile ilgili bilgi ileriki bir tarihte açıklanacakAta SELÇUK - - FIBA, Basketbol...

31.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:47
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni sistem ve takvim açıklandı

4 Ekim tarihleri arasında 8'li Final düzenlenecek

Takımlar 2020-2021 sezonu kadrolarıyla parkeye çıkacak

Top 16'da eksik kalan maçlar, 30 Eylül 'e kadar tamamlanacak

Hangi ülke ve salonlarda düzenleneceği ile ilgili bilgi ileriki bir tarihte açıklanacak

Ata SELÇUK - - FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından yeni takvimi ve uygulanacak sistemi resmen açıkladı.

Dün gerçekleştirilen Basketbol Şampiyonlar Ligi Yönetim Kurulu toplantısında askıya alınan turnuvanın yeni tarihi bugün yapılan toplantıyla netleştirildi.

30 EYLÜL - 4 EKİM ARASINDA 8'Lİ FİNAL OYNANACAK

Top 16 aşamasında askıya alınan turnuva, son 8'e kalan takımlar arasında 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında yapılacak tek maçlı eleme usülü formatıyla düzenlenecek. Türk temsilcisi Türk Telekom'un da yer aldığı turnuva eylül ve ekim aylarında yapılacağı için, takımlar 2020-2021 sezonu kadrolarıyla maçlara çıkacak.

Yapılan açıklamada etkinliğe ev sahipliği yapacak ülkenin ve salonların ileri bir tarihte ilan edileceği belirtildi.

EKSİK KALAN MAÇLAR TAMAMLANACAK

Öte yandan, Top 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan Casademont Zaragoza, ERA Nymburk, AEK, Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav Jerusalem ve San Pablo Burgos'un yanı sıra, tamamlanmayan Iberostar Tenerife - Filou Oostende ile JDA Dijon - Nizhny Novgorod eşleşmelerinin 8'li Final maçlarının oynanacağı tarihe kadar tamamlanacağı kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: basketbol, Eylül, Spor
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Haberler ›› Spor ››FIBA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni sistem ve takvim açıklandı - Spor
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