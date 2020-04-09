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FIBA, turnuvaların geleceğine dair yeni kararlar aldı

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Başkanı Hamane Nian, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda FIBA, turnuvaların geleceğine dair yeni kararlar aldı.

09.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:04
FIBA, turnuvaların geleceğine dair yeni kararlar aldı
FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Başkanı Hamane Nian, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda FIBA, turnuvaların geleceğine dair yeni kararlar aldı.

2020’in yaz aylarında düzenlenecek olan gençler şampiyonaları iptal edilirken gelecek yıl yapılacak olan FIBA EuroBasket ve FIBA Kadınlar EuroBasket Şampiyonaları’nın 2021’e ertelenen Tokyo Olimpiyatları’yla çakışmaması için yeni bir takvim üzerinde çalışıldığı açıklandı.

Kadınlar EuroLeague, FIBA EuropeCup ve Kadınlar EuroCup turnuvalarının ise Eylül veya Eküm arasında düzenlenecek olan Final Eight” formatıyla bitirilmesi planlanıyor. Bu planlamaya göre her turnuva yalnızca bir şehirde tek maç üzerinden eleme usulü oynanacak. ULEB ve FIBA, son kararların Mayıs ayında açıklanacağını belirtti.

Kaynak: EuroSport.com



Etiketler: Turgay Demirel, Avrupa, Tokyo, Spor
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