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Fiber teknede 10 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fiber tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

13.01.2020 23:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:01Fiber teknede 10 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın ilçesinde, fiber tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik  Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Görecek Adası açıklarında fiber tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, Suriye ve Filistin uyruklu 10 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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