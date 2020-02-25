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Fiberli Antalyaspor'dan çifte başarı

Fiberli Antalyaspor bisiklet takımı, hafta sonunda iki büyük başarı birden elde etti.

25.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:46Fiberli Antalyaspor'dan çifte başarı
Fiberli bisiklet takımı, hafta sonunda iki büyük başarı birden elde etti.

Kırmızı beyazlı takım, Antalya'da hafta sonunda koşulan Akra Gran Fondo yarışlarında uzun parkur genç kategoride 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncülüğü elde ederek rakiplerinin tamamını geride bıraktı. Fiberli Antalyaspor bisiklet takımından Furkan Gürler birinciliği kazanırken Miraç Korkmaz ikinci, Uygar Orakçı üçüncü, Bahattin Sarı ise dördüncü olmayı başardı.

Fiberli Antalyaspor bir başarı da uluslararası alanda elde etti. Fas'ın başkenti Casablanca'da gerçekleştirilen yarışa Antalyaspor adına katılan Devrim Ardıç, 116 kilometrelik yarışı 4'üncü olarak tamamladı. Ardıç, bu sonuçla Kanada'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - ANTALYA

Antalyaspor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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