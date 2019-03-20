Fidan Almak İçin Kuyruk Oluşturdular

Kaynak: AA

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce 5 bin fidan, 30 dakikada dağıtıldı.Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle ceviz, badem, biberiye, lavanta, defne ve mersinden oluşan 5 bin fidan dağıtıldı.Fidan dağıtımına ilgi gösterenler, kuyruk oluşturdu.Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, Orman Haftası ve Ağaç Bayramı etkinlikleri kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.Fidan dağıtımının süreceğini belirten Demirci, "Muğla ve ilçelerinde hafta boyu 20 bin fidanı ücretsiz dağıtacağız. Vatandaşlarımızın fidanlara ilgi göstermesi bizi sevindirdi." dedi."Fidan dikimi yapıldı"Etkinlikler kapsamında Düzeyn mevkisinde protokol üyelerinin de katılımıyla fidan dikimi yapıldı.Burada, Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sunarken, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de müzik dinletisi gerçekleştirdi.Törende konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, dünyanın oksijen kaynağı ormanlar sayesinde insanların sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevrede hayatını sürdürdüğünü söyledi.Canlılar için ormanın öneminin büyük olduğunu belirten Civelek, "Çünkü ormanlar sayesinde nefes alıyoruz. Ormanlar bizim ciğerlerimizdir." dedi.Muğla'nın yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 70'ini ormanların oluşturduğunu anlatan Civelek, "Orman varlığımızla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Ancak ormanların korunması, gençleştirilmesi, yeni ağaçlandırma çalışmalarıyla orman alanlarının arttırılması ve var olan ormanlardan daha büyük verim elde edilebilmesi için gelecek kuşaklarımız için bu konuda duyarlılık yaratmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Daha sonra Vali Civelek ve beraberindekiler, öğrencilerle fidan dikti.