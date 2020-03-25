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"Fidan değil ağaç dikiyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu belediye fidanlığını ziyaret ederek yeni alınan ağaçları inceledi ve yetkililerden fidan ve ağaçların durumu hakkında bilgi aldı.

25.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:16
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu belediye fidanlığını ziyaret ederek yeni alınan ağaçları inceledi ve yetkililerden fidan ve ağaçların durumu hakkında bilgi aldı.

Melikgazi'de ağaçlandırmada 15, 20 yıl öne geçti

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta incelemelerde bulunan Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemizin fidanlığındayız. 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Burada aylardır süren hummalı bir çalışma var. En az 5-6 metre boyunca 10, 15, 20 ila 30 yaşında olan ağaçlarımızı Melikgazi'mize dikerek Melikgazi'mizin 15, 20 yılını satın alıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyor, dolayısıyla hızlı bir şekilde ilçemizin yeşillenmesini istiyoruz. Orman Bakanlığımıza teşekkür ederim. Manisa, Lüleburgaz'dan Orman İşletme Fidanlığından ağaçlarımız ücretsiz geldi. Şuanda Eskişehir Bağları, Kanal Boyundan Sivas Caddesi'ne kadar olan hattı tamamen ağaçlandırdık. Ihlamur, çam, akçaağaç, leylandi, çınar dikmiş olduk. Bu ilkbaharla beraber yavaş yavaş ağaçlarımız canlanmaya başladı. Aldığımız tüm ağaçlarımızı Melikgazi'de toprakla buluşturuyoruz. Merkeze ağaç dikimlerimiz devam ediyor. Bu ağaçlarımızı Turan, Büyük Bürüngüz'e dikeceğiz. Bu kadar moral bozucu günlere rağmen Melikgazi Belediyesi olarak biz çalışmaya devam ediyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz. Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Daha yeşil bir Melikgazi'yi inşa etmek için ilçenin tüm köşesini yeşillendirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Fidan değil, ağaç dikiyoruz." diye vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeşilyurt Mahallesi, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

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