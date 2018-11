Fidan diken gazilere gül takdimi

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:53



Fidan diken gazilere gül takdimiMUŞ - Muş Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan öğrenciler, yurt bahçesine fidan dikimi gerçekleştiren şehit yakınları ve gazilere gül hediye etti. Kredi ve Yurtlar Kurumu Muş İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan öğrenciler, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Muşlu ve Muş sınırları içerisinde ebediyete intikal eden şehitler adına fidan dikimi gerçekleştirdi. Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdu bahçesine fidan dikimi yapan şehit yakınları ve gazilere, üniversite öğrencileri de gül hediye etti.Her şehit için bir fidan diken aileler, her fidana bir şehidin adını vererek künye astı.Fidan dikim etkinliği ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan KYK Muş İl Müdürü Emrullah Güler, birkaç gün önce KYK drmanına tüm şehitlerimiz adına öğrencilerle birlikte 200 fidan dikimi gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bugün de şehit aileleri ve gazilerle birlikte yurt bahçesine fidan diktiklerini ifade eden Güler, "Bugün yine farklı olarak Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdumuzun bahçesine Muşlu olan ve Muş il sınırları içerisinde şehit düşmüş tüm şehitlerimiz adına yine öğrencilerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Bütün öğrencilerimiz burada şehitlerimiz adına, gazilerimiz adına ve ulvi bütün duygular adına hassasiyetlerini gösterdiler. Yine burada görmüş olduğumuz şey, şehitlerimiz bizim emanetimizdir, gaziler bizim emanetimizdir, kutsalımızdır, onurumuzdur, gururumuzdur. Bunu her zaman her an yanımızda hissetmek ve hissettirmek için toplumun da duyarlı olmasını arzuladığımız için bu faaliyeti gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi.Gazi kızı Cansu Toktaş da, "Bugün şehitlerimiz adına fidan diktik ve çok mutlu olduk. İnşallah herkes bu duyguyu tadar. Her bir fidanımıza bir şehidimizin adını verdik. Ben özellikle Arslan Kulaksız şehidimizin adına fidan diktim. Bu proje için herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.KYK yurdunda barınan öğrencilerden Fatma Atabey ise, şehitler adına fidan diktiklerini kaydederek, "Her fidana da bir şehidimizin ismini verdik. Gazilerimiz fidan diktiler, bizler de onlara gül takdim ettik. Gurur duyduk" diye konuştu.Fidan dikiminin ardından şehit aileleri ve gazilere yemen ikramında bulunuldu.