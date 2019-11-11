Fidan dikim töreninde doğum günü sürprizi

AFYONKARAHİSAR'da, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 142 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programda, 11 Kasım 2011 tarihinde saat 11.11'de dünyaya gelen Nehir Zülal Ekşi'nin de doğum günü kutlandı, adına fidan dikildi.

'Geleceğe Nefes' sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine ülke genelinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri dolayısıyla Afyonkarahisar'da da fidan dikme töreni gerçekleştirildi. Saraydüzü ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen törene Vali Mustafa Tutulmaz öncülüğünde il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AFYONKARAHİSAR BOZKIR OLMAKTAN ÇIKACAK

Törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Geleceğe Nefes Ol sloganıyla fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Afyonkarahisar, Anadolu'nun ortasında bozkır olarak adlandırılan bir bölgede yer alıyor. Yüzde 10'luk bir orman alanı varken 15 yıllık süre içerisinde u anda yüzde 20'leri geçmek üzere. Bugün dikeceğimiz ve bundan sonra dikilecek fidanlarla bu orman alanı daha da genişleyecek. İnşallah bozkır olmaktan kurtulacak dedi.

ALDIĞIM EN ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Fidan dikim töreninde 11 Kasım 2011 tarihinde dünyaya gelen Nehir Zülal Ekşi için de sürpriz doğum günü etkinliği gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ile birlikte doğum günü pastasını kesen Nehir Zülal Ekşi; 11 Kasım 2011 günü saat 11.11'de dünyaya geldim. Alabileceğim en anlamlı doğum günü hediyesiydi. 11 milyon fidan ile büyümek çok güzel, çok heyecanlı bir şey. Cumhurbaşkanımıza, Valimize, Orman Müdürlüğü'ne ve emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

ÇOCUKLARIMIZIN TABLETE DEĞİL, TEMİZ HAVAYA İHTİYACI VAR

Nehir Zülal Ekşi'nin babası Oğuz Alp Ekşi de Kızımız 11 Kasım 2011 günü saat 11.11'de doğdu. Böyle güzel bir etkinliğin de aynı tarihe denk gelmesi bizi çok gururlandırdı. Kızımız için de güzel bir anı oldu. Bu etkinlikten dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, valimize, Belediye Başkanımıza ve tüm destek verenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu dünyada çocuklarımızın oyundan daha çok, tabletten daha çok temiz bir havaya ihtiyaçları var. O yüzden 11 Kasım'ın fidan dikme bayramı olarak belirlenmesi de çok güzel oldu. Herkesi her 11 Kasım'da fidan dikmeye davet ediyoruz dedi.

Program kapsamında Afyonkarahisar'da 243 lokasyonda 142 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: DHA