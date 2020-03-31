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Fidan ihracatından bir yılda 97 milyon dolarlık gelir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılında 50 milyon fidanın ihraç edildiğini ve 97 milyon dolarlık gelir sağlandığını bildirdi.

31.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:58
Fidan ihracatından bir yılda 97 milyon dolarlık gelir
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılında 50 milyon fidanın ihraç edildiğini ve 97 milyon dolarlık gelir sağlandığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, ağaç, dış mekan süs bitkisi ve meyve fidanı ihracatına ilişkin bilgi verdi.
Türkiye 'nin birçok bitki ve meyve türünün ana vatanı olduğunu belirten Pakdemirli, ülkenin, meyvecilik ve fidan yetiştiriciliği konusunda iklim ve ekolojik koşullar bakımından önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı.
Pakdemirli, bu kapsamda geçen yıl ülkede ceviz, badem başta olmak üzere 100 milyon meyve fidanı üretildiğine dikkati çekerek, "Üretilen meyve ve orman ağacı fidanlarından bahçe tesisi ve çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere 11 milyonu bedelsiz verildi. Üretimi yapılan fidanların 50 milyonunu da yurt dışına ihraç ettik. Yapılan ihracattan 97 milyon dolar döviz geliri sağlandı. 2002 yılına göre yaklaşık 5 kat artırılan ihracat, ağırlıkla Türk cumhuriyetleri olmak üzere 55 ülkeye yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.
İhracata en fazla konu olan türlerin, servi, ıhlamur, ardıç, süs eriği, süs elması, ceviz, elma, zeytin, badem ve kiraz olduğunu aktaran Pakdemirli, Türkiye'nin fidancılık sektöründe net ihracatçı olduğunu ve kazanılan ihracat ivmesinin artarak sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarının altını çizdi.
Bakan Pakdemirli, AB normları ve ihracat yapılan ülkelerin talepleri doğrultusunda hastalık ve zararlılardan ari fidan üretimiyle ilgili mevzuat çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, "Bu kapsamda, ihraç edilen fidanların hastalık ve zararlılar yönünden kontrollerinin yapılıp sertifikalandırılmış olmaları zorunluluğu getirildi. Böylelikle kalitesiz fidanların yurt dışına satışı yasaklanarak mevcut pazar payının kaybedilme riski önlendi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel
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