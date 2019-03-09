Fidan İşi Güven İşidir!

Ergene Fidancılık firma ortağı Mesut Ergene, "Ergene Fidancılık 40 yıla aşkın bir geçmişe sahip olan, 2 nesildir varlığını sürdüren bir firma.2003-2005 yıllarından itibaren profesyonel anlamda çeşitlerine ve ırklarına güvenilir bodur-yarı bodur ve tam bodur meyve fidanları üreten bir kuruluşuz." dedi.

"FİDAN İŞİ GÜVEN İŞİDİR"

Firma ortağı Mesut Ergene, "Ürün yelpazemizde meyve fidanları ağırlıklı olmak üzere 120 çeşit meyve fidanı üretiyoruz. Bunlar ürettiğimiz bölgenin iklim koşullarına göre dünyanın her noktasına adaptasyon sağlayabilecekmeyve fidanları. Bu iş tamamen güvene dayalıdır. Aldığınız ürün 2 yıl sonra meyve verecektir. İşte bu süreçte güven çok önemlidir. Bizden alacağınız ürünlere bir meyve bahçesi kuracağınız zaman bu fidanların hepsi isme ve cinse göre olmalıdır. Bizde işimizde bu kurallara çok dikkat ediyoruz." diye konuştu.

DEV KADROYLA HİZMET

Mesut Ergene, "Firmamız bünyesinde çalışan 100 kişilik bir ekip var. Yurt içi-yurt dışı ve üretim sahamızda çalışan arkadaşlarımız var. Oldukça geniş bir kadroyla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Meyve fidanı ihracatı özellikle son 7-8 yıl içerisinde ülkemizin standartlarının dünya standartlarına çıkması ve yapılan çalışmalar neticesinde her geçen gün artarak devam ediyor. Orta Asya ülkeleri ve Arap dünyası bizim ürünlerimize aşır derecede ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"ORJİNAL FİDANLARLA MARKA OLACAĞIZ"

Ergene, "Bizim sektördeki en büyük sıkıntımız ıslah sıkıntısı. Bu yeni meyve ırklarıdır. Türkiye'deki meyvelerin orjinalini üretmenin hedefindeyiz. Bunları başarabilirsek tam bir marka olacağız. Kısa ve uzun vadedeki çalışmalarımız bu başarıyı sağlamak içindir. Fidan işi, güven işidir. Güvenilir firmalardan güvenilir çeşitleri almak çok önemlidir. Müşterilerimizin buna dikkat etmesini isteriz." şeklinde konuştu.