Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Fidan satışlarına ara verildi - Haberler

Fidan satışlarına ara verildi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlığında perakende fidan satışları geçici olarak durduruldu.

24.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:04
Fidan satışlarına ara verildi
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlığında perakende fidan satışları geçici olarak durduruldu.

Personel yetersizliği ve Korana virüs salgını tehlikesi nedeniyle, sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara direk fidan satışı yapılmayacak. Toptan satışlara ve ağaçlandırma sahalarına fidan sevkiyatına ise devam edilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz fidan dikim mevsiminde böyle bir karar almak zorunda kalmamız nedeniyle Eskişehir halkından özür diliyor, vatandaşlarımızın fidanlarını sonbaharda dikmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

15:08: Tatvan'ın yeni tanıtım filmi yayınlandı - Haberler 15:08: "Eti lezzetli" dediler koruma altındaki kirpiyi avladılar - Haberler 15:08: HDP'li Paylan: "Vatandaşlarımız ekonomik açıdan kaygı yaşıyor" - Haberler 15:07: Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Haberler 15:04: Samsun'da 30 bin 450 adet uyuşturucu özellikli hap ele geçirildi - Haberler 14:39: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var - Haberler 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler 14:09: Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı - Haberler 14:08: Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı - Haberler 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Loading