Fidanlar, Fidanlarla Büyüyecek' Projesi ile 150 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Fidanlar fidanlarla büyüyecek' projesi ile İlimiz merkez ilçe Uluçayır köyünde toplamda 150 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Ağaç dikme alanında yaptığı konuşmada düzenlenen faaliyetin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Vali Ali Hamza Pehlivan
, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde "Fidanlar fidanlarla büyüyecek" projesi kapsamında bütün yurtta eş zamanlı olarak ağaç dikimi gerçekleşiyor. Biz de Bayburt
olarak bu değerli ve çok anlamlı faaliyete iştirak ediyoruz ve öğrencilerimiz ile fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu günkü etkinlik vesilesiyle binlerce fidanı toprakla buluştururken, bir iki haftalık bir çalışma ile alanın devamında toplamda 150 bin fidan dikimi tamamlanmış olacak. Sevgili çocuklar, hepiniz bizim gözümde birer fidansınız. Bu gün itibariyle hepinizin birer fidanı olacak. Onlarla birlikte sizde büyüyeceksiniz. Bu fidanlar doğaya, insanlığın geleceğine ve bütün dünyaya değer katacak. Sizler de inşallah kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek ailenize, çevrenize, topluma, ülkeye ve dünyaya fayda sağlayacak bireyler olarak yetişeceksiniz. Sizleri seviyor ve çok güveniyoruz. Dikmiş olduğumuz fidanlar büyüyerek inşallah bu görmüş olduğunuz alanı kaplayacak, yakın bir gelecekte yem yeşil olacak, insanların faydalanması, diğer canlıların da barınması için elverişli ortam haline gelecek. Çocuklar, sizler bir yandan eğitiminize devam ederken bir yandan da insanlığı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeniz çok önemli. Zira ağaç demek hayat demek, gelecek demek bunu hiçbir zaman unutmayalım" dedi
Ağaçlandırma kampanyalarında artış olmasının çok memnun edici olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yapılmakta olan bu faaliyet kapsamında Yurt genelinde 10 Milyon fidan toprakla buluşturulacak. Geçtiğimiz hafta Posta
ve Telgraf Teşkilatı ile Orman Genel Müdürlüğü
arasında imzalanan protokol kapsamında Demirözü
barajı çevresinde 100 bin fidanı dikmek için toplanmıştık. Bugünde Uluçayır köyünün tepelerinde fidan dikmek suretiyle bu kampanyaların devamını sağlıyoruz. İlimizin genelinde de toplamda ağaçlandırma sezonunun sonuna kadar 670 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bu kampanyayı başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımıza ve ilimizdeki koordinasyonu sağlayan Orman İşletme ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Faaliyetimiz hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
Daha sonra Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, 81 ilde ilköğretim çağında okuyan her bir öğrenci adına bir fidan dikmek sureti ile Bu kapsamda ilimizde 5883 adet fidanın dikiminin de gerçekleştirileceği bilgisini verdi. Konuşmaların ardından katılımcılar hazırlanan alana geçerek fidanların dikimini yaptılar. Program öğrencilere Ormancı Rozeti ve hediye takdimi ile hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
Uluçayır köyünde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç
, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi
ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT
Hamza Pehlivan
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:20