Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında 400 fidan toprakla buluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın himayesinde hayata geçirilen "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında öğrenciler, 400 fidan dikti.
Hisarönü Mahallesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda yapılan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Hazırlanan alanda sığla ve fıstık çamı fidanları toprakla buluşturulurken, fidan dikimine katılan öğrencilere Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından ikramda bulunuldu ve çeşitli hediyeler verildi.
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan
, İlçe Jandarma
Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan
, Şehit Nedip Cengiz Eker
İlkokulu ve Şehit Mehmet Çetin Ortaokulu öğrencileri katıldı.
Orman İşletme Müdürlüğü personelinin de destek verdiği etkinlikte, 15 Temmuz Şehidi Polis
Nedip Cengiz Eker'in anne babası da öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Cumhurbaşkanı,Muğla,Marmaris