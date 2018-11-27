Fidanlar Öğretmenler Anısına Dikildi

Edirne
'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği tarafından Yenikadın köyünde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
TEMA Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi
(TÜ) Genç Tema
Topluluğu ve TÜ Doğa Sporları Topluluğu öğrencilerinin katımıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu.
TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, dikilen her fidanın daha yeşil ve temiz bir dünyaya katkı sağlayacağını aktardı.
Gelecek nesillerin yetişmesinde emekleri olan öğretmenlerin anısına fidan diktiklerini belirten Çoğal, şunları kaydetti:
"Yapılan ağaçlandırma çalışmalarının erozyonla mücadeleye ve çölleşmeye karşı çok önemli katkısı vardır. Doğanın ekolojik dengesinin korunması için, fidan dikimi çok önemlidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha yeşil bir dünyada yaşamalarına imkan sağlamak, onlara ağaç ve orman sevgisini aşılamak amacıyla bundan sonra da yeşili koruyup, daha yeşil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.Ağaçlandırma sahasının hazırlanmasından, fidan teminine kadar her türlü desteği sağlayan Edirne Orman İşletme Müdürlüğü
, TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na ve Yenikadın köyü muhtarlığına çok teşekkür ederiz."
Trakya Üniversitesi,Edirne