Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fide üretimi, Yalova'daki seralarda aralıksız sürüyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki süreçte tarımsal faaliyetlerin devam etmesi için önlemler alırken, bugünlerde de fide üretimi Yalova'daki seralarda ara vermeden devam ediyor.

06.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:32
Fide üretimi, Yalova'daki seralarda aralıksız sürüyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki süreçte tarımsal faaliyetlerin devam etmesi için önlemler alırken, bugünlerde de fide üretimi Yalova 'daki seralarda ara vermeden devam ediyor.

Yalova'daki 25 dönümlük serada, 92 çalışan ile fide üretim faaliyetleri sürüyor. Seralarda üretilen milyonlarca fide, kısa süre sonra toprakla buluşacak. Çalışanlar maske ve eldivenler ile önlemlerini alırken, geniş bir çalışma alanı bulunan serada sosyal mesafe kuralına da dikkat ediliyor.

Seradaki fide üretimine dair Demirören Haber Ajansı'na  açıklama yapan fide üreticisi Serdar Canlı, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren ülkemizde tarımsal faaliyetin önemini bilen bizler var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yalova'da domates, biber, salatalık, karpuz gibi her türlü sebzenin fidesini üretiyoruz. Üretim sırasında da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özellikle dikkat ediyoruz. Şu ana kadar da gerek tedariklerde gerekse sevkiyatlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yaşayacağımızı da zannetmiyorum. Bu konuda gerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerekse Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ve Yalova Valiliği'nin ilgi desteklerini de görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yalovalı çiftçileri tebrik ederek, "Koronavirüs salgınına karşı hazırlıklıyız. Tarımsal üretimde aksama olmaması için üreticilerimizle planlı bir şekilde var gücümüzle çalışıyoruz. Ürettikleri fideleri ülkemizin dört bir yanında üretime kazandıran Yalovalı çiftçilerimizi gönülden kutluyorum" ifadelerini paylaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yalova, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Fide üretimi, Yalova'daki seralarda aralıksız sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Haberler
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar

Son Dakika Güncel Haberleri

13:56: Fransa'dan "en büyük durgunluk" uyarısı - Haber 13:56: Çorum Valisi Çiftçi AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haber 13:55: Hindistan'da tren vagonları karantina merkezine dönüştürüldü - Haber 13:55: İran'da son 24 saatte 136 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 13:54: Başkan Tollu'dan 'evde kal' çağrısı - Haber 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? - Haberler