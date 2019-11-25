Haberler » Güncel » Fidel Castro Antalya'da anıldı - Haber

Fidel Castro Antalya'da anıldı

Eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, Antalya'da düzenlenen etkinlikle ölümünün üçüncü yılında anıldı.

25.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:22Fidel Castro Antalya'da anıldı
Eski Devlet Başkanı Fidel Castro, 'da düzenlenen etkinlikle ölümünün üçüncü yılında anıldı.
Konyaaltı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jose Marti Küba Dostluk Derneğinin düzenlediği etkinliğe, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ve davetliler katıldı.
Etkinlikte konuşan Büyükelçi Luis Alberto Amoros Nunez, Fidel Castro'nun fikirlerinin bugün çok daha iyi anlaşıldığını belirtti.
"Fidel'in aramızdan ayrılmasından sonra Küba'da neler olduğu sorusuna yanıt olarak bugün Küba'nın her zamankinden daha Fidelci olduğunu söyleyebilirim." diyen Nunez, şunları kaydetti:
"Castro bütün Kübalıların eseriyle her zamankinden daha bizimle. Bugünkü etkinlikle de Fidelsiz Küba'da emperyalizmin saldırıları karşısında direnemeyeceğini düşünenlere bir mesaj vermek isteriz. Küba'da ihanet olmayacak. Fidel'in bize bıraktığı yüce mirası korumayı her zaman bileceğiz."
Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ise Fidel Castro'yu ölümünün üçüncü yıl dönümünde saygıyla andıklarını ifade etti.
Dernek Genel Sekreteri Hakan Bulut da emperyalizme karşı Küba halkıyla dayanışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Fidel Castro, Antalya, Küba, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:28 Güleda'nın babası: En büyük cezanın verilmesini istiyorum
14:28 Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri
14:23 Başkan Dündar, ilk akçeyi çocuklara bastı
14:23 Çiğli Belediyesinden kadın mücadelesine destek
14:22 Erdemli "Kadına Şiddete Hayır" dedi
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:29 Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz
13:20 Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
18:09 İmamoğlu'ndan kamu bankalarına eleştiri: Kamu bankaları mesafeli durdu, metro çalışmaları için dışarıdan kredi bulduk
25.11.2019 14:29:18