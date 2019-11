Fidel Castro Antalya'da anıldı

Eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, Antalya 'da düzenlenen etkinlikle ölümünün üçüncü yılında anıldı.Konyaaltı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jose Marti Küba Dostluk Derneğinin düzenlediği etkinliğe, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ve davetliler katıldı.Etkinlikte konuşan Büyükelçi Luis Alberto Amoros Nunez, Fidel Castro'nun fikirlerinin bugün çok daha iyi anlaşıldığını belirtti."Fidel'in aramızdan ayrılmasından sonra Küba'da neler olduğu sorusuna yanıt olarak bugün Küba'nın her zamankinden daha Fidelci olduğunu söyleyebilirim." diyen Nunez, şunları kaydetti:"Castro bütün Kübalıların eseriyle her zamankinden daha bizimle. Bugünkü etkinlikle de Fidelsiz Küba'da emperyalizmin saldırıları karşısında direnemeyeceğini düşünenlere bir mesaj vermek isteriz. Küba'da ihanet olmayacak. Fidel'in bize bıraktığı yüce mirası korumayı her zaman bileceğiz."Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ise Fidel Castro'yu ölümünün üçüncü yıl dönümünde saygıyla andıklarını ifade etti.Dernek Genel Sekreteri Hakan Bulut da emperyalizme karşı Küba halkıyla dayanışmaya devam edeceklerini bildirdi.