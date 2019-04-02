Fidel Ferit Erzen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP Burdur belediye başkan adayı Fidel Ferit Erzen oldu. TKP adayı Fidel Ferit Erzen, Burdur belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Burdur belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP Burdur belediye başkan adayı Fidel Ferit Erzen ile ilgili seçim sonuçları ve Burdur belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP Burdur belediye başkan adayı Fidel Ferit Erzen oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Burdur belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Burdur aday yarışı ve Burdur seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Burdur Seçim Bilgileri

Burdur belediyesi için toplam sandık sayısının 194 olduğu belirlendi.

Burdur belediyesi için açılan sandık sayısının ise 193 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Burdur belediyesi için katılım oranının ise % 87,27 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Burdur toplam seçmen sayısının ise 58.760 olduğu belirlendi.

Burdur belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 51.278 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP Burdur Belediye Başkan Adayı Fidel Ferit Erzen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP Burdur belediye başkan adayı olarak gösterilen Fidel Ferit Erzen, Burdur yarışında % 0,13 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Fidel Ferit Erzen toplamda 64 adet oy sayısına ulaştı.

Fidel Ferit Erzen Kimdir?

Fidel Ferit Erzen, 1994'te Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Erzen, öğrencidir.

TKP Burdur belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.